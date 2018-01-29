Ex-BBB Maria Melilo namora deputado 42 anos mais velho

Idade não é empecilho para o amor. Nessa onda que está a vencedora do "BBB 11", Maria Melilo". Segundo o jornal Extra, a moça é apontada como namorada do deputado estadual de Pernambuco, Jarbas Vasconcelo, de 75 anos.

De acordo com a publicação, não se fala em outra coisa no Recife. "Os dois estão vivendo um romance desde o final do ano passado. Ela parece bem encantada por ele", diz um amigo do político, que pediu para não ser identificado.

Os rumores ficaram mais fortes quando, no final do ano passado, Maria se hospedou na casa de praia do deputado, no Janga, que fica em Paulista, região metropolitana do Recife. Durante a estada, foi oferecido um almoço em sua homenagem. Os dois se sentaram lado a lado na mesa, onde também estava Jarbas Vasconcelos Filho, o caçula do político.