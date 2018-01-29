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É O AMOR

Ex-BBB Maria Melilo namora deputado 42 anos mais velho

Segundo o jornal Extra, Maria vem sendo apontada como namorada do deputado Jarbas Vasconcelos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2018 às 17:57

Publicado em 29 de Janeiro de 2018 às 17:57

Idade não é empecilho para o amor. Nessa onda que está a vencedora do "BBB 11", Maria Melilo". Segundo o jornal Extra, a moça é apontada como namorada do deputado estadual de Pernambuco, Jarbas Vasconcelo, de 75 anos.
De acordo com a publicação, não se fala em outra coisa no Recife. "Os dois estão vivendo um romance desde o final do ano passado. Ela parece bem encantada por ele", diz um amigo do político, que pediu para não ser identificado.
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Os rumores ficaram mais fortes quando, no final do ano passado, Maria se hospedou na casa de praia do deputado, no Janga, que fica em Paulista, região metropolitana do Recife. Durante a estada, foi oferecido um almoço em sua homenagem. Os dois se sentaram lado a lado na mesa, onde também estava Jarbas Vasconcelos Filho, o caçula do político.
Maria tem 33 anos, idade compatível com os útimos affairs do deputado.  Durante mais de dez anos, ele namorou a modelo Meyrielle Abrantes, ex-miss Pernambuco, que já foi capa da "Playboy". Também teve um romance com a jornalista Dany Amorim. Ambas bem mais novas que ele. 

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