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Ex-BBB Kaysar quer se lançar no funk após clipe com MC Don Juan

Sírio já move forças para gravar seu próprio funk

Publicado em 17 de Maio de 2018 às 13:09

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 mai 2018 às 13:09
O sírio Kaysar Dadour, vice-campeão do "Big Brother Brasil 18", quer se lançar como funkeiro. No início desta semana, em São Paulo, ele participou da gravação do novo clipe do MC Don Juan, "Vai Ficar Querendo", de acordo com o jornal Extra. Ele aproveitou a ocasião, inclusive, para pedir uma força ao cantor e seus produtores para gravar seu próprio funk. 
> A ONU vai mesmo trazer a família de Kaysar para o Brasil?
Desde que saiu da casa mais vigiada do Brasil, Kaysar já fez alguns trabalhos ligados ao funk. Entre eles, a participação que realizou no clipe "Automaticamente", de MC Leléto. 
Ex-BBB Kaysar quer se lançar no funk após clipe com MC Don Juan Crédito: Reprodução/Instagram

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