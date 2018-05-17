Ex-BBB Kaysar quer se lançar no funk após clipe com MC Don Juan

O sírio Kaysar Dadour, vice-campeão do, quer se lançar como funkeiro. No início desta semana, em São Paulo, ele participou da gravação do novo clipe do MC Don Juan, "Vai Ficar Querendo", de acordo com o jornal Extra. Ele aproveitou a ocasião, inclusive, para pedir uma força ao cantor e seus produtores para gravar seu próprio funk.