Ex-BBB faz balanço de vida após fama: "De menino para um homem"

A fama foi divisora de águas na vida do ex-BBB Diego Alemão, vencedor da edição 2007 do reality global

Publicado em 18 de julho de 2019 às 14:34 - Atualizado há 6 anos

Crédito: Reprodução/Instagram @nemtedigo

Diego Gasques, o nosso Diego Alemão, tirou o dia para fazer um saldo de como está a vida depois de ter participado do "Big Brother Brasil 7". Distante da TV, à revista Quem, o bonitão também falou sobre a rotina e detalhou que mudou "de um menino para um homem", em suas próprias palavras.

Rodei muito e fiquei muito mais esperto do que eu era. O percebi o quanto eu tenho que aprender para ficar no nível que eu acredito que seria ideal para mim. Estou com 38 anos, trabalhando. Mudei de um menino para o homem. A gente enxerga as coisas de uma outra perspectiva, consegue ver melhor como se deslocar, como aproveitar a passagem que tem aqui, o que te dá para prazer. A gente só tem uma chance, então vamos viver Diego Alemão, ex-BBB, em entrevista à revista Quem •

"Meu dia é igual ao de qualquer pessoa. Acordo cedo e vou trabalhar. Hoje, opero com o capital que levantei na época com o programa e com as publicidades. Estou com 38 anos e rodei bastante o Brasil, aproveitei bem aquele momento e trabalhei muitos anos na Globosat. Fiz um capital bom, que dá para me manter, mas preciso operar. Eu basicamente compro imóveis e terrenos. Construo casas em terrenos e, às vezes, compro apartamento e reformo. Faço basicamente isso. Meu dia a dia é ir para prefeitura, banco, advogado, cartório...", diz o empresário, em entrevista à Quem.

Durante o papo, Diego também destacou que não tem um salário fixo e que vê os lucros do caixa mês a mês. No tempo livre, continua sendo amante do surfe: "O surfe está na minha vida desde os 6 anos, quando ganhei minha primeira prancha. É o esporte que mais amo fazer e me sinto renovado cada vez que entro no mar. Não faço profissionalmente, nem tenho intenção. O surfe é apenas um hobby e sempre que possível dou uma fugida para o mar. Não vou para a praia todo dia. As pessoas às vezes acham isso porque posto muito pouco nas redes sociais e quando posto é de momentos de lazer. Não curto fazer posts e stories do meu dia a dia".

