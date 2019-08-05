"Que honra"

Ex-BBB é nomeada madrinha de esquadrilha da Força Aérea Brasileira

Vencedora do BBB 19, Paula von Sperling agradeceu aos afilhados da FAB com post na web

Publicado em 5 de agosto de 2019 às 11:48 - Atualizado há 6 anos

A ex-BBB anunciou a novidade via Instagram, após publicar uma foto da cerimônia vestindo o uniforme da Força Aérea.

"Eu quero agradecer aos meus afilhados da esquadrilha Leo, pela honra de terem me escolhido como madrinha. Vocês são muito guerreiros, e devem ser exaltados, porque algumas das experiência que vivemos por 3 meses dentro do BBB, em questão de disciplina, resistência, confinamento e grupo, vocês vivem por alguns anos", escreveu.

Ela continua: "Conseguir chegar até a formatura é realmente demonstrar que temos os mais fortes e preparados para atender o nosso país. Dentre tantos homens nessa turma, temos uma mulher Maria nos representando, que orgulho! Vocês são vitoriosos e admiro muito cada um de vocês. Parabéns Cadetes Aviadores".

Através do Twitter, ela disse que comemora a novidade porque tem sido excluída de eventos sociais e não tem recebido propostas de propagandas.

"As blogueirinhas não me chamam pra arraiá, os caras das festas não me chamam pra ser não sei o que de camarote, tem marca que tem medo de mim, mas a FAB (Força Aérea Brasileira) Não! Fui convidada por uma esquadrilha para ser madrinha deles", escreveu.

Enquanto esteve no BBB 2019, Paula ficou marcada por ter feito comentários que foram considerados preconceituosos por outros "brothers" da casa e por internautas. Os casos chegaram a ser investigados.

