Ex-BBB drag será tema de enredo de escola de samba no Carnaval 2020

Publicado em 18 de julho de 2019 às 13:57
- Atualizado há 6 anos
Dicesar, que ficou conhecido depois de participar do "Big Brother Brasil 10", será o homenageado da Vila Mathias, escola de samba do Grupo Especial de Santos, no litoral de São Paulo, no Carnaval 2020.
O enredo vai traçar a história de vida e carreira do maquiador, que também performa como drag incorporando Dimmy Kier.
"Essa é a maior felicidade da minha vida. Após 25 anos da minha primeira apresentação, ser homenageado pela trajetória que percorri no mundo GLS com minha personagem Dimmy Kier. Só posso agradecer pelo convite da Vila Mathias que apostou em valorizar um representante da arte nacional", comemora ele, em entrevista à revista Caras.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o