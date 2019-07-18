Virou samba

Ex-BBB drag será tema de enredo de escola de samba no Carnaval 2020

O lançamento do enredo acontece neste sábado (20), com apresentação especial da drag

Crédito: Reprodução/Instagram @dicesaroficial

Dicesar, que ficou conhecido depois de participar do "Big Brother Brasil 10", será o homenageado da Vila Mathias, escola de samba do Grupo Especial de Santos, no litoral de São Paulo, no Carnaval 2020.

O enredo vai traçar a história de vida e carreira do maquiador, que também performa como drag incorporando Dimmy Kier.

O maquiador e ex-BBB Dicesar vestido de Dimmy Kier, sua drag queen Crédito: Bar Fama/Divulgação

"Essa é a maior felicidade da minha vida. Após 25 anos da minha primeira apresentação, ser homenageado pela trajetória que percorri no mundo GLS com minha personagem Dimmy Kier. Só posso agradecer pelo convite da Vila Mathias que apostou em valorizar um representante da arte nacional", comemora ele, em entrevista à revista Caras.

