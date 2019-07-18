Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Virou samba

Ex-BBB drag será tema de enredo de escola de samba no Carnaval 2020

O lançamento do enredo acontece neste sábado (20), com apresentação especial da drag

Publicado em 

18 jul 2019 às 13:57

Publicado em 18 de Julho de 2019 às 13:57

Crédito: Reprodução/Instagram @dicesaroficial
Dicesar, que ficou conhecido depois de participar do "Big Brother Brasil 10", será o homenageado da Vila Mathias, escola de samba do Grupo Especial de Santos, no litoral de São Paulo, no Carnaval 2020
O enredo vai traçar a história de vida e carreira do maquiador, que também performa como drag incorporando Dimmy Kier
O maquiador e ex-BBB Dicesar vestido de Dimmy Kier, sua drag queen Crédito: Bar Fama/Divulgação
"Essa é a maior felicidade da minha vida. Após 25 anos da minha primeira apresentação, ser homenageado pela trajetória que percorri no mundo GLS com minha personagem Dimmy Kier. Só posso agradecer pelo convite da Vila Mathias que apostou em valorizar um representante da arte nacional", comemora ele, em entrevista à revista Caras. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

LGBTQIA+
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Panqueca de carne moída: confira receita fácil para o dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 12/04/2026
Imagem de destaque
'Chinamaxxing': moda de beber água quente de manhã realmente faz bem à saúde?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados