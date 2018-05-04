Ex-BBB Ana Clara cobra R$ 35 mil de cachê por presença em eventos

Não está brincadeira contratar a ex-BBB Ana Clara para uma presença VIP. Terceira colocada no "Big Brother Brasil 18", ela cobra, agora, R$ 35 mil para ficar duas horas em um evento. E se o contratante for de outro estado que não o Rio de Janeiro o gasto é ainda maior, já que ainda haverá gastos com passagens aéreas, hospedagem, motorista e alimentação. Ah, e o pacote não inclui Ayrton.
De acordo com o Extra, desde que deixou o programa, Ana Clara viu seus números de seguidores dispararem. No momento, ela conta com 5,7 milhões de fãs, sendo a terceira ex-BBB mais seguida na rede social. A jovem perde apenas para Sabrina Sato (12,7 milhões) e Grazi Massafera (11, 9 milhões).