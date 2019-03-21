POLÊMICA

Evaristo Costa e Sonia Abrão protagonizam treta sobre fake news na web

Jornalista foi alvo de alegações da apresentadora e respondeu na mesma moeda

Publicado em 21 de março de 2019 às 14:52 - Atualizado há 6 anos

Evaristo Costa e Sonia Abrão Crédito: Reprodução

Evaristo Costa, 42, e Sonia Abrão, 60, protagonizaram uma boa treta que envolve a polêmica sobre fake news. O jornalista rebateu os comentários de que poderia estar separado da esposa, a fisioterapeuta Amalia Stringhini, discutido durante a atração de Sonia na Rede TV!.

No programa, o ex-Fazenda Felipeh Campos, um dos integrantes do vespertino, levantou o assunto, alegando ter observado que Evaristo vinha já há um tempo aparecendo sem aliança em todas as fotos no Instagram.

A atração exibiu uma foto de Evaristo sem aliança e Sonia reagiu: “Nossa! Ele quis mostrar! Tá em primeiro plano, essa mão ali apoiada… um mãozão desse! É o recado dado“.

Mais tarde, o jornalista acusou a profissional de espalhar notícias falsas, e com uma foto de Sonia, escreveu: "A apresentadora Sonia Abrão não renova seu contrato com a Rede TV. Ufa, acabaram as fakenews".

Alguns internautas responderam a publicação, e Evaristo replicou a maioria das respostas. Em uma delas, foi citado que o jornalista seria levado à geladeira da apresentadora e ele rebateu: "Antes quieto na geladeira do que fora ouvindo fakenews".

Felipeh resolveu então mandar uma mensagem para o colega de profissão. “Evaristo, eu não disse que você estava separado. Eu disse que segundo a internet comentando, você não estaria mais casado. Levantou-se a suspeita através da quantidade de fotos sem aliança, segundo a internet. Não afirmei absolutamente nada. Afinal, qual sua nova profissão“, argumentou o colaborador. Costa fez questão de respondê-lo. “Obrigado pelos seus esclarecimentos. Ahhhh, agora eu entendi. ‘Não é que estou separado, não estou mais casado‘”, começou ele, em tom provocativo.

Para colocar panos quentes, Sonia publicou uma retratação em seu Instagram. "Gente, o @evaristocostaoficial continua casado! Só perdeu a aliança no chuveiro!!! O mundo respira aliviado!", escreveu ela na legenda da foto publicada - a mesma que apresentou no programa.

No mesmo post, um internauta questionou se o contrato da apresentadora não teria sido renovado. Ela logo respondeu: "@francysco_albuquerque É fake news!!! Contrato até 2021, foi renovado em 2018! Fake News atrasadaaaaa!"

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta