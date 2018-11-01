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Polêmica

'Estigma que tenho que lidar', diz Fábio Assunção sobre drogas

Fábio Assunção disse que tinha uma relação muito ruim com as drogas

Publicado em 01 de Novembro de 2018 às 17:07

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 nov 2018 às 17:07
. Crédito: Reprodução/Instagram @fabioassuncaooficial
Lutar contra o estigma da passagem por uma dependência química é desafiador para qualquer adicto. Para uma pessoa pública, é ainda mais difícil. E Fábio Assunção chama atenção para o estereótipo que fazem de um ex-usuário de droga.
"Para mim, esse assunto já foi, estou em outra fase. Mas é um assunto muito recorrente e tem uma coisa do estigma que tenho que lidar", confessou o ator em entrevista no programa "Conversa com Bial" nesta quarta-feira, 31.
Fábio Assunção disse que tinha uma relação muito ruim com as drogas. "Já tive uso exagerado e uma relação obsessiva. Uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Você não sabe se o uso recreativo de alguma coisa pode levar a isso", ressalta.
No ano passado, o ator foi preso em flagrante na cidade de Arcoverde, no sertão de Pernambuco, sob acusação de dano qualificado ao patrimônio público, desacato a autoridade, desobediência e resistência à prisão. Ele estava comemorando o fim das filmagens do documentário "Eu Sonho Para Você Ver", no qual foi diretor, quando o fato ocorreu. "Saí para fazer xixi lá fora, alguém chegou e teve uma discussão, briga. Levei três chutes na cara, rolei um barranco, as pessoas filmando", lembra.
Fábio Assunção se recusou a ir para o hospital com medo de ainda mais exposição. "Uma pessoa da UTI saiu para me filmar. Saí do hospital completamente desesperado. A gente chamou a polícia e ela achou que teria alguma confusão. Obviamente saí do tom, não tratei a polícia com respeito, gritei com eles. Imediatamente fui algemado. Foi uma coisa muito violenta. Reagi e foi tudo errado", confessa.
Depois desse episódio, Fábio Assunção virou meme com o termo 'sextou', tão conhecido dos internautas quando chega uma sexta-feira. O filho do ator, João, o ajudou a lidar com o assédio na internet. "Conversei com meu filho, falei que estava pensando em processar um deles e ele disse: 'pai, não faz isso não, é zoeira'. Vi que estava pegando pilha, levando a sério. Daqui a pouco alguém toma um porre na sexta e vou perder o título", avalia, com bom humor.
Aos 47 anos, o ator está empolgado com o papel de diretor e esbanja autoestima ao falar da idade. "Não trocaria minha idade atual pelos meus 20 anos", concluiu.

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