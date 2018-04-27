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Esposa de Moro, Rosângela Moro diz: 'O pior tribunal é a internet'

Um dos incômodos trazidos pela tremenda exposição do marido foi o que hoje se chama de fake news

Publicado em 27 de Abril de 2018 às 13:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 abr 2018 às 13:32
Rosângela Moro, esposa do juiz Sergio Moro Crédito: Reprodução/Instagram
A advogada Rosângela Wolff moro, esposa do juiz Sergio Moro, responsável pelos julgamentos em primeira instância da Operação Lava Jato, foi capa da revista "Top View", de Curitiba, no Paraná. A personalidade deu entrevista ao repórter Marc Sousa, do Grupo RIC, que cobre a operação federal desde o início e pediu, apenas, para que não fosse uma entrevista com a esposa do juiz. Entretanto, ela não fugiu de falar como o maior combate à corrupção da história do País afetou sua rotina e de sua família. 
De acordo com o Extra, um dos incômodos trazidos pela tremenda exposição do marido foi o que hoje se chama de fake news. Chateia mais quando veiculam matérias falsas sobre a minha família e os meus amigos. Eles não têm nada a ver com as consequências da Operação Lava Jato, que é o verdadeiro alvo das fake news. A Lava Jato sacudiu a cultura da impunidade e, como familiares e amigos do juiz, ficamos sujeitos às notícias falsas. Eu sou absolutamente a favor da liberdade de expressão e lido bem com as críticas. Acho que as diferenças são importantes e promovem um debate saudável, avalia ela, na publicação.
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Segundo publicou o Extra, assim que postou a capa da revista em seu perfil no Instagram, que é fechado, Rosângela recebeu duras críticas de alguns seguidores. Ela própria brincou com o fato e na legenda escreveu: Momento exibida. Com as críticas, a advogada parece estar acostumada, mas conclui: O pior tribunal é a internet".
Rosângela Moro, esposa do juiz Sergio Moro, na capa da revista "Top View", de Curitiba, no Paraná Crédito: Daniel Katz/Divulgação/Reprodução

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