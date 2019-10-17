Vish...

Esposa de Leonardo fala em traição ao celebrar 23 anos de casamento

Poliana fez comentário na web em que sugere que o cantor já a teria traído, mas no fim admitiu que superou tudo e o amor dos dois venceu qualquer barreira

Publicado em 17 de outubro de 2019 às 08:17 - Atualizado há 6 anos

O cantor Leonardo e sua esposa, a jornalista Poliana Rocha Crédito: Reprodução/Instagram @poliana

A quarta-feira (16) foi de aniversário de casamento para o cantor Leonardo e sua esposa, Poliana Rocha. O casal completou 23 anos de casados e a data não passou em branco para os bonitinhos, que decidiram trocar mensagens de amor na web.

Poliana Rocha, esposa de Leonardo, posta homenagem e sugere traição do cantor no aniversário de 23 anos de casados dos dois Crédito: Reprodução/Instagram @poliana

"Amor, parceria e cumplicidade. Te amo!", escreveu o cantor em um vídeo que postou no Instagram.

Já Poliana aproveitou a oportunidade, sim, para celebrar, mas também fez um comentário em que sugeriu traições do artista. "Passei por decepções, traições, felicidades, mas enfim, consegui com muitas lutas segurar minha família. Que hoje para a glória do Senhor, está unida e feliz! Obrigada meu Leonardo, por ter me ensinado a ser uma mulher forte, guerreira, que persevera e crê nos propósitos de Deus. Eu amo você!".

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta