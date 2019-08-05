Esposa abre o jogo e fala de demissão de Ronnie Von: "Foi feia"

Crédito: Reprodução/Instagram @ronnievonoficial

Kika Von, 65, relatou neste domingo (4) a decepção pela forma com que o marido, , 65, relatou neste domingo (4) a decepção pela forma com que o Ronnie Von , 75, foi despedido da TV Gazeta, onde trabalhou durante 15 anos.

"Prepara a pessoa, mas nunca pegue de surpresa", sugeriu a esposa do apresentador durante entrevista para o Domingo Show, da TV Record. Ela contou ainda que quando recebeu a notícia, em julho deste ano, acreditou que se tratava de uma brincadeira: "Eu disse: 'Não é primeiro de abril, para com isso!'".

Para ela, o grande problema foi a forma com que o contrato foi interrompido. "Foi feia. A mídia não gostou, os telespectadores não gostaram, ninguém gostou dessa forma com que a coisa aconteceu", disse.

Ronnie Von abriu sua casa, em São Paulo, para a produção do programa e também comentou sobre o anúncio de sua demissão. "Não posso obrigar alguém que confessa que não tem recursos a bancar um contrato", disse após relatar que foi pego completamente de surpresa.

Ele ainda contou ao programa que um mês antes de seu desligamento da Gazeta recebeu uma proposta para mudar de emissora. "Recusei. Ao todo, recebi 14 convites para sair ao longo desses 15 anos. Sempre de emissoras maiores", revela o apresentador.

O casal concorda que a forma inesperada com que a demissão aconteceu foi o mais sofrido. "Eu não pude me despedir do público. Isso que doeu", lamenta Ronnie Von.

O apresentador concluiu a entrevista dizendo ter boas lembranças do programa: "Devo muito à Gazeta, foi muito bom enquanto durou. Tudo é cíclico na vida, um ciclo acaba e começa outro", finalizou.