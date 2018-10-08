Erasmo Carlos vai com a namorada, 49 anos mais nova, a show no Rio

Erasmo Carlos, de 77 anos, foi com a namorada, a pedagoga Fernanda Passos, de 28 anos, ao show do Tribalistas, no Rio de Janeiro. O cantor dedicou seu último álbum, "Amor é Isso", lançado recentemente, à amada. "Ela é a minha musa, esse disco é todo dela, declarou ele.
Segundo o jornal Extra, Fernanda era uma antiga fã do cantor e já declarou em entrevistas que foi ela quem deu o primeiro passo no relacionamento. Fui eu que o conquistei. Eu tenho na minha cabeça que gosto dele desde que tenho 5 anos de idade. Quando eu o conheci, olhei pra ele e disse que precisava falar algo: Eu te amo. E ele respondeu: Ah, comecei a te amar agora.