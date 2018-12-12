'Era o patinho feio', diz ator da Globo indicado como novo galã

Crédito: Chico Cerchiaro

Miguel Coelho celebra a chegada de 2019 com um up na carreira: estreou na atual novela das seis da Globo, "Espelhos da Vida", em que dá vida a Jorge Benício. Antes, já passou por "Malhação", em 2017, e experimentou também de seus dotes como apresentador na afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, Grupo RBS. Agora, é apontado pelo público como novo galã global e adianta logo que não se incomoda com o rótulo. Pelo contrário: "Fico feliz por algumas pessoas acharem isso".

Em entrevista ao Gazeta Online, Miguel lembra que, durante a escola, sempre foi o "patinho feio" da turma e que, independentemente de ter fama de bonitão, sempre vai trabalhar da mesma forma. Nesse ponto da carreira, o que o jovem ator mais quer é reconhecimento e, para isso, sabe que o caminho é de dedicação e esforço.

Tanto sabe que garante que hoje trabalha para divulgar a arte do Brasil e valorizar a cultura que é nossa. Ainda em 2019, também começa a gravar "Além de Nós", longa da Atama Filmes para a qual foi convidado a contracenar. Durante o bate-papo com a reportagem, Miguel destacou como vai ser o seu próximo ano e falou sobre os primeiros passos na TV:

Você dá vida a um importante personagem em novela da Globo. Já se acostumou com a ideia do rótulo de galã?

Estou me esforçando bastante para dar o melhor de mim todos os dias e fico feliz por algumas pessoas acharem isso. Sigo trabalhando, estudando para conquistar o meu espaço e feliz pelo reconhecimento do personagem.

Você surge como aposta de novo galã da Globo. Sempre teve fama de ser o bonitão do colégio?

Nunca, sempre fui o patinho feio da escola (risos).

Conquistando essa fama, o quanto se preocupa com a aparência?

Me cuido com a alimentação e, quando rola um tempinho, vou à academia, futebol... Durante um bom período, fiz crossfit no Sul, foi bem legal também.

E a preparação para o papel, como foi? Já que já vinha de uma rotina na TV, mudou muita coisa?

Foi com a Beta Perez, preparadora de elenco da novela, que achamos o Jorge Benício (nome do personagem) juntos. Já tinha tido a rotina de TV no Sul do País, mas é um pouco diferente, sim, principalmente quando gravamos fora do Rio de Janeiro. Aí a correria é forte.

Crédito: Chico Cerchiaro

Como você descreve o personagem?

Meu personagem é o Jorge Benício, um ator escalado para viver Danilo no filme que está sendo produzido dentro da trama. Ele não costuma ter muito filtro para falar e tem seu lado conquistador muito aflorado, mas é extremamente profissional quando trata-se de trabalho.

E você é pegador ou romântico?

Acabei de casar com a minha noiva, estou muito feliz.

Falando de carreira, como foram os primeiros passos na TV?

Tudo aconteceu de um jeito muito natural. Meu sonho nunca foi ser ator, mas sempre acompanhei novelas, filmes e seriados. Trabalhei boa parte da minha vida no setor financeiro, mas sempre ouvia de pessoas próximas que deveria estudar teatro.

Assim comecei minha carreira artística, em 2012, quando participei, por acaso, de um concurso realizado no "Caldeirão do Huck" para novos atores. Decidi me inscrever para concorrer com mais de 15 mil inscritos e fiquei entre os 24 semifinalistas. Depois disso, me vi motivado a seguir carreira e, então, participei de diversos cursos de teatro, TV e cinema na Casa de Teatro de Porto Alegre, onde tive a oportunidade de aprender muito com o conceituado professor Zé Adão Barbosa. Meu primeiro papel na TV foi em "Malhação". Já fui apresentador do programa "Campus em Ação", da TV Cultura, e passei pelo canal Octo (Afiliada da TV Globo - RS).

Hoje em dia, tudo repercute muito na internet. Como você lida com os comentários nas redes sociais, por exemplo?

Quando você trabalha como ator tem que estar preparado para qualquer tipo de crítica ou comentário sobre o seu trabalho. Afinal, ele é publico e está diariamente na casa das pessoas. Mas eu procuro ouvir a crítica construtiva, que mostra onde você pode melhorar. Xingamento ou coisas do tipo eu procuro relevar.

Para o filme que fará parte, "Além de Nós", o que pode adiantar?

No longa, irei interpretar Leonardo, mais conhecido como Leo, que mora em uma cidade fictícia no Rio Grande do Sul. Ele é um peão de fazenda que viveu disso a vida inteira e, no início do filme, é demitido. Ele conta para o pai, que infelizmente vem a falecer pouco depois, fazendo um último pedido ao filho. O Leo, então, ao lado do tio, com quem não se dava tão bem, sai de sua cidade natal e vai até o Rio de Janeiro em busca de realizar o pedido do pai. Eles passam por diversos Estados, onde vamos gravar em breve. É um filme muito bonito. Já li o roteiro e é incrível.

Nessa nova fase, que mensagem quer transmitir como ator e como artista?

Acho que o propósito ou a mensagem é bem semelhante, que cada vez mais precisamos valorizar a cultura e a arte no nosso País. E espero que, de alguma forma, eu possa continuar a propagar a importância delas por onde eu estiver.

E o que planeja para o futuro?