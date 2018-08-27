Emma Watson substitui Emma Stone em filme

Emma Watson estará no remake de As Adoráveis Mulheres, novo longa de Greta Gerwig, diretora de Lady Bird. Ela, inclusive, substituirá Emma Stone, que abandonou recentemente o projeto por motivos desconhecidos.
O longa começa a ser rodado no mês que vem, mas ainda não se sabe qual das irmãs da história Emma Watson interpretará.
O filme reúne artistas como Laura Dern, Meryl Streep, Saoirse Ronan e Timothee Chalamet. Little Women ainda não tem previsão de estreia.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.