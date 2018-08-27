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Emma Watson substitui Emma Stone em filme

A atriz Meryl Streep está escalada para o mesmo filme

Publicado em 27 de Agosto de 2018 às 12:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 ago 2018 às 12:29
Emma Watson e Emma Stone Crédito: Reprodução/Instagram @emma.slay.stone
Emma Watson estará no remake de As Adoráveis Mulheres, novo longa de Greta Gerwig, diretora de Lady Bird. Ela, inclusive, substituirá Emma Stone, que abandonou recentemente o projeto por motivos desconhecidos.
O longa começa a ser rodado no mês que vem, mas ainda não se sabe qual das irmãs da história Emma Watson interpretará.
O filme reúne artistas como Laura Dern, Meryl Streep, Saoirse Ronan e Timothee Chalamet. Little Women ainda não tem previsão de estreia.
As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

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