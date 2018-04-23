Eminem comemora 10 anos de sobriedade com postagem no Instagram

Eminem Crédito: Instagram / Marshall Mathers

"Celebrei meus 10 anos ontem", escreveu, mostrando uma medalha do Unity Recover Service, instituição que auxilia pessoas com problemas com drogas a largar o vício.

Eminem já falou abertamente sobre os problemas que teve com as drogas no passado. Ele relata ter passado por um longo processo para se livrar de seus vícios, que durou cerca de seis anos.