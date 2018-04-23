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DROGAS

Eminem comemora 10 anos de sobriedade com postagem no Instagram

Rapper relata ter passado por um longo processo para se livrar de seus vícios, que durou cerca de seis anos

Publicado em 23 de Abril de 2018 às 20:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2018 às 20:54
Eminem Crédito: Instagram / Marshall Mathers
"Celebrei meus 10 anos ontem", escreveu, mostrando uma medalha do Unity Recover Service, instituição que auxilia pessoas com problemas com drogas a largar o vício.
Eminem já falou abertamente sobre os problemas que teve com as drogas no passado. Ele relata ter passado por um longo processo para se livrar de seus vícios, que durou cerca de seis anos.
> Leia mais notícias do Divirta-se
"Certamente minha família desejava que eu deixasse as drogas, mas meu problema era que não queria me submeter de novo a uma desintoxicação. Minha primeira experiência foi tão terrível que resistia a repetí-la", disse, em 2009, quando já estava "limpo" havia um ano.

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