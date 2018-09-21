Emilia Clarke tatua dragões de Game of Thrones e inspira fãs

Emilia Clarke, que interpreta Daenerys Targaryen em Game of Thrones, tatuou, na quarta-feira, 19, os dragões Drogon, Rhaegal e Viserion, da obra, no pulso. A tatuagem remete a sua personagem, que cuida dessas criaturas na série e passou a ser chamada de mãe dos dragões.
A iniciativa inspirou os seus seguidores e fãs da série. Essa é a melhor tatuagem que já vi na vida, comentou um internauta. Emilia afirmou, por meio das hashtags, que o desenho foi doloroso e ela desmaiou.
Não é a primeira vez que a atriz se envolve com questões estéticas em torno de Game of Thrones. No começo de setembro, a atriz revelou que as gravações da trama "destruíram" o seu cabelo castanho, devido ao processo de descoloração dos fios.
Não é a primeira vez que a atriz se envolve com questões estéticas em torno de Game of Thrones. No começo de setembro, a atriz revelou que as gravações da trama "destruíram" o seu cabelo castanho, devido ao processo de descoloração dos fios.