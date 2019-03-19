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BELEZA

Em vídeo, Kylie Jenner ensina mãe a se maquiar; assista

Jovem é dona de linha de cosméticos e mostrou para a mãe como usar seus batons
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mar 2019 às 17:37

Publicado em 19 de Março de 2019 às 17:37

Kylie Jenner Crédito: Reprodução Instagram
Kylie Jenner apareceu ao lado de sua mãe, Kris Jenner, em um tutorial de maquiagem no YouTube. A empresária é dona de uma linha de cosméticos e resolveu aplicar seus batons nos lábios da mãe. "Já estava na hora de você me ensinar. Estou acostumada com você fazendo isso em mim. Agora chegou a hora de você me mostrar como faço sozinha", disse a mãe. Assista no endereço a seguir: 
Recentemente, Kylie Jenner foi classificada pela revista Forbes como a mais nova jovem bilionária do mundo. Vinda de família rica, sua empresa de beleza vale cerca de US$ 900 milhões de dólares (valor equivalente a R$ 3,4 bilhões na cotação atual).

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