Em vídeo, Kylie Jenner ensina mãe a se maquiar; assista

Kylie Jenner apareceu ao lado de sua mãe, Kris Jenner, em um tutorial de maquiagem no YouTube. A empresária é dona de uma linha de cosméticos e resolveu aplicar seus batons nos lábios da mãe. "Já estava na hora de você me ensinar. Estou acostumada com você fazendo isso em mim. Agora chegou a hora de você me mostrar como faço sozinha", disse a mãe. Assista no endereço a seguir: