Em uma semana, Keanu Reeves 'invade' dois casamentos

Ator Keanu Reeves posa com os noivos em Nova Iorque Crédito: Reprodução/Twitter

Keanu Reeves apareceu em dois casamentos sem ser convidado em uma semana. As imagens foram publicadas nas redes sociais e repercutidas por fãs em todo o mundo.

O ator está promovendo o filme Destination Wedding, uma comédia-romântica com Winona Ryder. A invasão de Reeves nas cerimônias aparentemente não tem relação com o lançamento do último trabalho dele.

Em um dos casamentos, o ator se mostra feliz com o casal, em Nova York. A imagem foi comentada por usuários do Twitter.

Na Califórnia, os convidados do casamento se surpreenderam com a presença do ator no bar do hotel em que ocorria a cerimônia. Em entrevista ao Huffpost, o irmão do noivo contou como tudo aconteceu: "Avistamos Keanu no bar do hotel do casamento. Meu irmão foi lá e pediu uma foto, Keanu se levantou e veio apertar a mão de todo mundo, e depois ele fez aquela pose incrível para a foto. Ele estava super calmo e deslocado e ficou muito feliz em tirar uma foto com eles. Os noivos ficaram felicíssimos logo após dizerem o sim".