Em tempos de coronavírus, DJ Diplo resolve dormir do lado de fora de casa

O DJ e produtor norte-americano Diplo Crédito: Instagram/@diplo

O DJ e produtor musical Diplo, 41, resolveu dormir do lado de fora da sua casa para evitar a transmissão do coronavírus. Apesar de ter testado negativo para o Covid-19, o norte-americano explica que tomou a medida porque esteve em ambientes com centenas de pessoas nos últimos dias e tem medo de passar alguma coisa para os dois filhos, de 10 e 5 anos.

"Meu filho [caçula] é jovem demais para entender as complexidades do que está acontecendo. Eles moram em uma casa com a avó, que é a mais vulnerável. Estive em contato com centenas de pessoas nas últimas quatro semanas, então vou ficar longe de casa até me livrar do vírus. Isso dói porque eu sinto tanto a falta deles. Eles são a minha alegria, mas este é o meu sacrifício para garantir que todos ao meu redor estejam seguros", disse Diplo, num vídeo publicado no Instagram.

Na mesma postagem, ele fala da quarentena como a melhor forma de prevenção, já que pessoas podem ter o vírus e não saber.: "Já temos notícias suficientes da Itália, Irã, Coreia e China para saber as melhores maneiras de retardar isso. Precisamos ser inteligentes: sair e interagir com grupos está cancelado", publicou.