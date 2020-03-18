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Em tempos de coronavírus, DJ Diplo resolve dormir do lado de fora de casa

Mesmo com teste negativo para o Covid-19, produtor vê na ação uma forma de prevenção de transmissão da doença para os filhos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 mar 2020 às 09:45

Publicado em 18 de Março de 2020 às 09:45

O DJ e produtor norte-americano Diplo Crédito: Instagram/@diplo
O DJ e produtor musical Diplo, 41, resolveu dormir do lado de fora da sua casa para evitar a transmissão do coronavírus. Apesar de ter testado negativo para o Covid-19, o norte-americano explica que tomou a medida porque esteve em ambientes com centenas de pessoas nos últimos dias e tem medo de passar alguma coisa para os dois filhos, de 10 e 5 anos.
"Meu filho [caçula] é jovem demais para entender as complexidades do que está acontecendo. Eles moram em uma casa com a avó, que é a mais vulnerável. Estive em contato com centenas de pessoas nas últimas quatro semanas, então vou ficar longe de casa até me livrar do vírus. Isso dói porque eu sinto tanto a falta deles. Eles são a minha alegria, mas este é o meu sacrifício para garantir que todos ao meu redor estejam seguros", disse Diplo, num vídeo publicado no Instagram.

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Na mesma postagem, ele fala da quarentena como a melhor forma de prevenção, já que pessoas podem ter o vírus e não saber.: "Já temos notícias suficientes da Itália, Irã, Coreia e China para saber as melhores maneiras de retardar isso. Precisamos ser inteligentes: sair e interagir com grupos está cancelado", publicou.
Ver essa foto no Instagram

My son's are too young to understand the complexities of what's happening. But they aren't anxious and nervous like the rest of us. They live in a house with their grandmother who is the most vulnerable. I have been in contact with hundreds of people in the past four weeks... And I'm staying away from the house until I am cleared of the virus. This hurts because I miss them so much they are what makes me wake up every day and live and breath, they are my ultimate joy, but this is my sacrifice to make sure everyone around me is safe.. I haven't had this much time home in years, and I wanted to build Legos and watch movies with them.. But for now im just going to stay by the window and listen to them play drums and sing for me .. Think about others in every decision you make in the coming weeks. This isn't A drill.. We already have enough news from Italy Iran Korea and China about the best ways to slow this.. We need to be smart, going out and interacting with groups is canceled, but kindess is not canceled, Love is not canceled, empathy is not canceled. Happiness is not canceled... Stay strong for the ones who can't right now

Uma publicação compartilhada por Thomas Wesley (@diplo) em

"Ainda estamos muito longe desse momento e, por enquanto, nossas vidas vão mudar. Sem trabalho, sem interação, alguns de nós podem ficar sem dinheiro ou comida, então, se você tem o poder de ser responsável por aqueles que não podem, você precisa para fazer isso", finalizou.

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