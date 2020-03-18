Em tempos de coronavírus, DJ Diplo resolve dormir do lado de fora de casa

O DJ e produtor musical Diplo, 41, resolveu dormir do lado de fora da sua casa para evitar a transmissão do coronavírus. Apesar de ter testado negativo para o Covid-19, o norte-americano explica que tomou a medida porque esteve em ambientes com centenas de pessoas nos últimos dias e tem medo de passar alguma coisa para os dois filhos, de 10 e 5 anos.
"Meu filho [caçula] é jovem demais para entender as complexidades do que está acontecendo. Eles moram em uma casa com a avó, que é a mais vulnerável. Estive em contato com centenas de pessoas nas últimas quatro semanas, então vou ficar longe de casa até me livrar do vírus. Isso dói porque eu sinto tanto a falta deles. Eles são a minha alegria, mas este é o meu sacrifício para garantir que todos ao meu redor estejam seguros", disse Diplo, num vídeo publicado no Instagram.
Na mesma postagem, ele fala da quarentena como a melhor forma de prevenção, já que pessoas podem ter o vírus e não saber.: "Já temos notícias suficientes da Itália, Irã, Coreia e China para saber as melhores maneiras de retardar isso. Precisamos ser inteligentes: sair e interagir com grupos está cancelado", publicou.
"Ainda estamos muito longe desse momento e, por enquanto, nossas vidas vão mudar. Sem trabalho, sem interação, alguns de nós podem ficar sem dinheiro ou comida, então, se você tem o poder de ser responsável por aqueles que não podem, você precisa para fazer isso", finalizou.