Diplo posta foto excitado e volume impressiona: "Imenso"

Diplo está curtindo uns dias de relax em Ibiza, na Espanha, mas foi às redes sociais para mostrar um pouco das belezas de lá para os seus seguidores. Nesta terça (2), o jovem postou uma foto no Instagram em que surge excitado e com um volume considerável na bermuda.
O galã chamou atenção em cima de uma pedra, sem camisa, exibindo o corpão, e com uma bermuda bem curta. Na legenda, descreveu como estava se sentindo durante as férias: "Eu estive por toda a terra de Deus e nada me excita mais do que a beleza crua da natureza".
Nos comentários, os internautas foram à loucura e esquentaram o teor da conversa: "Imenso", soltou um. Enquanto outro, comentou: "Deu até calor aqui. Que volumão!". Uma fã disse: "Senhor, para que isso?".