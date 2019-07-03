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Diplo posta foto excitado e volume impressiona: "Imenso"

DJ está de férias na Espanha e tirou um tempinho para exibir o corpão na web
Jose Ricardo Medeiros

Jose Ricardo Medeiros

Publicado em 

03 jul 2019 às 11:18

Publicado em 03 de Julho de 2019 às 11:18

Diplo está curtindo uns dias de relax em Ibiza, na Espanha, mas foi às redes sociais para mostrar um pouco das belezas de lá para os seus seguidores. Nesta terça (2), o jovem postou uma foto no Instagram em que surge excitado e com um volume considerável na bermuda. 
O galã chamou atenção em cima de uma pedra, sem camisa, exibindo o corpão, e com uma bermuda bem curta. Na legenda, descreveu como estava se sentindo durante as férias: "Eu estive por toda a terra de Deus e nada me excita mais do que a beleza crua da natureza". 
> Ator de "Todo Mundo Odeia o Chris" exibe corpão na web e choca fãs
Nos comentários, os internautas foram à loucura e esquentaram o teor da conversa: "Imenso", soltou um. Enquanto outro, comentou: "Deu até calor aqui. Que volumão!". Uma fã disse: "Senhor, para que isso?". 

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