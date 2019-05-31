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"Deu ruim"

Joe Jonas diz que Diplo arruinou casamento com Sophie Turner

"Eu amo o Diplo, mas ele ama seu Instagram mais do que um menino de 13 anos de idade", disse

Publicado em 

31 mai 2019 às 11:43

Publicado em 31 de Maio de 2019 às 11:43

Crédito: Reprodução/Instagram @joejonas
A cerimônia de casamento de Joe Jonas e Sophie Turner, em 1º de maio, só não foi completamente secreta porque o DJ Diplo compartilhou imagens nos stories do Instagram.
> Joe Jonas e Sophie Turner, de "Game of Thrones", se casam em Las Vegas
Em entrevista para a rádio Capital Breakfast, em que todos os irmãos Jonas estavam presentes, Joe falou que Diplo "arruinou" o casamento privado dele com a atriz de Game of Thrones por ter feito as filmagens.
> Kit Harington, o Jon Snow, nega que está internado na reabilitação
"Ele estragou tudo", brincou Joe. "Eu amo o Diplo, mas ele ama seu Instagram mais do que um menino de 13 anos de idade", disse.
"Ele posta a cada cinco segundos. Ele, literalmente, transmitiu ao vivo com filtros de cachorro", completou. Apesar disso, o cantor disse que ele e Sophie riram de tudo. "Nós amamos. Achamos que foi ridículo", disse Jonas.
Joe e Sophie selaram a união depois do Billboard Music Awards, onde os Jonas Brothers se apresentaram. O assessor da atriz confirmou o casamento, e o cantor Diplo publicou algumas imagens nos stories do Instagram, mostrando o local e a entrada da noiva.
Um imitador de Elvis Presley foi quem oficializou a união, e os cantores country Dan + Shay cantaram a música Speechless enquanto Sophie Turner caminhava até o noivo.

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