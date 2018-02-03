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Pabllo Vittar dá beijo de língua em Diplo

Está bom ou quer mais, bebê? Enquanto os fãs ainda se recuperam do clipe com Lucas Lucco, Pabllo chega com outro tiro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 fev 2018 às 21:09

Publicado em 02 de Fevereiro de 2018 às 21:09

Pabllo Vittar dá beijo de lingua em Diplo Crédito: Reprodução/YouTube Pabllo Vittar
O novo clipe "Então Vai", de Pabllo Vittar com participação do DJ Diplo, veio com uma surpresinha no lançamento, que aconteceu nesta sexta-feira (2). A drag que está mexendo com as estruturas da história da diversidade de gênero no mundo aparece dando "aquele" beijo de língua no norte-americano. Veja o clipe:
As gravações do clipe aconteceram em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e a música faz parte do álbum "Vai Passar Mal", lançado pela drag em janeiro do ano passado. Ela e Diplo, no entanto, se conhecem de outros carnavais: eles já participaram juntos das filmagens de "Sua Cara", nas quais se apresentou o trio de DJs Major Lazer - que Diplo faz parte ao lado de Jillionaire e Walshy Fire.
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E esse é (apenas) mais um tiro da cantora, que recentemente também foi ovacionada pelo lançamento com a música em parceria com Lucas Lucco, "Paraíso". Relembre:

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