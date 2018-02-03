Pabllo Vittar dá beijo de língua em Diplo

O novo clipe "Então Vai", decom participação do DJ Diplo, veio com uma surpresinha no lançamento, que aconteceu nesta sexta-feira (2). A drag que está mexendo com as estruturas da história da diversidade de gênero no mundo aparece dando "aquele" beijo de língua no norte-americano.

As gravações do clipe aconteceram em Guaratiba, no Rio de Janeiro, e a música faz parte do álbum "Vai Passar Mal", lançado pela drag em janeiro do ano passado. Ela e Diplo, no entanto, se conhecem de outros carnavais: eles já participaram juntos das filmagens de "Sua Cara", nas quais se apresentou o trio de DJs Major Lazer - que Diplo faz parte ao lado de Jillionaire e Walshy Fire.