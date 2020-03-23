Em quarentena, Claudia Raia faz marido pintar raiz de seu cabelo

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Queridos irmãos da Terra. Que momento extraordinário passa esse planeta. Em 15 dias todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade luz, mergulhada nas trevas. A cidade Eterna parece condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o Planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando cristalinos. O ar está mais puro em todo mundo e as estrelas estão mais visíveis. Tudo em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoismo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. E, que ironia, esse vírus abençoado parece não atacar animais. O seu alvo é a raça humana. Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação. Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creiam! O que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros Orbes não tiveram. A guerra nuclear era o carma da raça humana. A auto destruição o seu destino. Mas o planeta recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão, para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. Sentirão na falta de contato humano, a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecerem seus corações. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentido nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegada a hora. A Terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração! Que força tem o pensamento! Tudo em 15 dias. O que não será possível quando esta vibração for perene?