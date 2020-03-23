Em quarentena, Claudia Raia faz marido pintar raiz de seu cabelo

Claudia Raia, de 53 anos, divertiu seus seguidores neste domingo (22) ao mostrar um vídeo de seu marido, Jarbas Homem de Mello, pintando a raiz de seu cabelo. Os dois estão isolados em casa, seguindo a indicação de quarentena da Organização Mundial de Saúde, a fim de evitar o avanço do novo coronavírus.
"O marido que faz a raiz da esposa é maravilhoso", brinca ela em vídeo do seu Instagram Stories. "A gente se reinventa [...] todo mundo tem que saber fazer tudo". Jarbas também entrou na brincadeira e revela que o sonho de sua mãe sempre foi que ele abrisse um salão.
Raia tem compartilhado uma série de mensagens sobre a pandemia de coronavírus. No vídeo mais recente publicado pela atriz no Instagram, ela fala sobre a importância do coletivo, e como o isolamento faz com que os seres humanos valorizem as relações sociais. Por outro lado, ela diz, o planeta "se cura" com a ausência de humanos, que geram a poluição.
Em outras publicações, ela promove uma reza coletiva pelo mundo e dá dicas de exercícios físicos para fazer em casa durante o período de quarentena.