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Em quarentena, Claudia Raia faz marido pintar raiz de seu cabelo

A atriz tem aproveitado o tempo em casa para falar com os fãs diariamente, dando dicas de exercícios físicos e orações para conforto espiritual

Publicado em 23 de Março de 2020 às 14:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 mar 2020 às 14:55
Claudia Raia e o marido, Jarbas Homem de Mello, durante a quarentena: salão em casa Crédito: Reprodução/instagram
Claudia Raia, de 53 anos, divertiu seus seguidores neste domingo (22) ao mostrar um vídeo de seu marido, Jarbas Homem de Mello, pintando a raiz de seu cabelo. Os dois estão isolados em casa, seguindo a indicação de quarentena da Organização Mundial de Saúde, a fim de evitar o avanço do novo coronavírus.
"O marido que faz a raiz da esposa é maravilhoso", brinca ela em vídeo do seu Instagram Stories. "A gente se reinventa [...] todo mundo tem que saber fazer tudo". Jarbas também entrou na brincadeira e revela que o sonho de sua mãe sempre foi que ele abrisse um salão.
Raia tem compartilhado uma série de mensagens sobre a pandemia de coronavírus. No vídeo mais recente publicado pela atriz no Instagram, ela fala sobre a importância do coletivo, e como o isolamento faz com que os seres humanos valorizem as relações sociais. Por outro lado, ela diz, o planeta "se cura" com a ausência de humanos, que geram a poluição.
Ver essa foto no Instagram

Queridos irmãos da Terra. Que momento extraordinário passa esse planeta. Em 15 dias todas as nações do mundo se ajoelham perante o invisível. Nenhum dinheiro do mundo pode aplacar o medo que hoje habita os corações dos seres. A capital mundial do dinheiro finalmente descobre que não é possível comer e respirar o ouro. A cidade luz, mergulhada nas trevas. A cidade Eterna parece condenada a encontrar seu fim. Enquanto isso, o Planeta Terra, organismo vivo, aproveita a ausência do homem e se cura. Rios estão ficando cristalinos. O ar está mais puro em todo mundo e as estrelas estão mais visíveis. Tudo em 15 dias. Enquanto a solidariedade se destaca em alguns, outros exacerbam seu egoismo, deixando evidente quem serão os futuros moradores da Terra regenerada. E, que ironia, esse vírus abençoado parece não atacar animais. O seu alvo é a raça humana. Abençoado sim, pois nos foi ensinado que a dor é grande professora. E quantas lições podem ser aprendidas com essa situação. Sabemos que para o espírito na matéria é difícil ver as coisas com os olhos da alma. Mas creiam! O que acontece nesse momento é uma oportunidade única que outros Orbes não tiveram. A guerra nuclear era o carma da raça humana. A auto destruição o seu destino. Mas o planeta recebeu a chance maravilhosa de ter um chamado diferente. Em vez de se autodestruírem para aprenderem a fraternidade, se afastarão, para aprenderem na dor da solidão a importância do coletivo. Sentirão na falta de contato humano, a importância de um abraço. Os seus contatos virtuais não serão suficientes para aquecerem seus corações. Dor, lágrima e sofrimento ainda serão sentido nos próximos meses. Mas feliz daquele que entende esse momento sublime. No mundo espiritual, seres elevadíssimos acompanham o momento com atenção e um amor infinito. É finalmente chegada a hora. A Terra amada não será mais a mesma. Se pudessem ver o que vemos, veriam o espetáculo que está sendo a mudança vibratória do planeta. Que força tem a oração! Que força tem o pensamento! Tudo em 15 dias. O que não será possível quando esta vibração for perene?

Uma publicação compartilhada por Claudia Raia (@claudiaraia) em

Em outras publicações, ela promove uma reza coletiva pelo mundo e dá dicas de exercícios físicos para fazer em casa durante o período de quarentena.

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