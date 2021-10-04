Em foto ao lado da família, Contarato agradece apoio após episódio na CPI: "Homofobia não Passará"

Fabiano Contarato ao lado do marido e dos filhos: luta contra a homofobia Crédito: Reprodução/ Twitter @contaratosenador

Senador mais votado do Espírito Santo nas Eleições de 2020, Fabiano Contarato usou as redes sociais neste domingo (3) para agradecer o apoio que vem recebendo, dentro e fora da web, após um episódio na CPI da Covid-19 em que rebateu ataques homofóbicos vindo do empresário bolsonarista Otávio Fakhoury.

Em foto ao lado dos filhos e do marido, o fisioterapeuta Rodrigo Groberio, Contarato escreveu: "Com eles eu encontro a força necessária para seguir! E, mais do que nunca, gostaríamos de agradecer pelo apoio que recebemos nos últimos dias", pontuou, reafirmando um desejo.

"Nosso sonho é que nenhuma outra família tenha que passar pelo que passamos. Homofobia não passará! Com amor e coragem, seguiremos!".

Com eles eu encontro a força necessária para seguir! E, mais do que nunca, gostaríamos de agradecer pelo apoio que recebemos nos últimos dias. Nosso sonho é que nenhuma outra família tenha que passar pelo que passamos. Homofobia não passará! Com amor e coragem, seguiremos! ♥️ pic.twitter.com/Xy4JB0rtXE — Fabiano Contarato (@ContaratoSenado) October 3, 2021

Na última quinta-feira, 30 de setembro, Fabiano Contarato virou assunto ao mostrar, durante a CPI da Covid-19, uma mensagem no Twitter escrita por Otávio Fakhoury, que estava em Brasília para depor.

No microblog, Fakhoury usou um erro de grafia do senador, que empregou a palavra "fragrancial" em vez de "flagrancial", para fazer um ataque homofóbico.

"Pegou um Twitter meu, com erro de grafia, e falou isto. O senhor não é adolescente. A sua família não é melhor que a minha", disse, acrescentando: "O que leva o senhor, que tem filho, qual a imagem, quanto pai, quanto esposo, vai passar para seus filhos? Isso é obedecer ao princípio da legalidade. Porque o Supremo Tribunal Federal, o mesmo que o senhor defende extinguir, criminalizou a homofobia comparando-o ao racismo", declarou, na ocasião, afirmando seus valores familiares.