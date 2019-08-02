Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Elogios ao namorado

Em evento em SP, Xuxa elogia depilação de Junno Andrade

Segundo a apresentadora, Junno não faz depilação a laser. Ele opta por raspar com lâmina apenas algumas regiões do corpo

Publicado em 01 de Agosto de 2019 às 22:56

Publicado em 

01 ago 2019 às 22:56
A apresentadora Xuxa e seu namorado, Junno Andrade Crédito: Foto: instagram.com/xuxamenegheloficial
Em nova campanha da Espaçolaser, rede de depilação da qual é sócia e garota-propaganda, Xuxa Meneghel, 56, frisou que a depilação é opcional. Ela disse ainda que o marido, o ator Junno Andrade, 55, "é um ogro", mas que deixa "raspadinha" algumas partes.
"Não estamos querendo impor nenhum padrão. Estamos aqui para dizer que as pessoas se depilam se quiserem e onde quiserem. Mas se me perguntar o que eu acho, eu particularmente não gosto de pelos em determinados lugares, como na axila. Acho sujo, acho falta de higiene", disse a apresentadora.
> Xuxa nega namoro de Sasha com José Loreto: "Graças a Deus"
No evento de lançamento da marca, realizado no shopping Eldorado, Xuxa falou até sobre depilação anal. "Estamos aqui para oferecer opções. Você pode depilar um lugar do corpo e deixar outro peludo, por exemplo. Mas tem certos lugares que não precisava ter nascido pelinhos, tipo lá atrás!", confessa a apresentadora.
Na nova campanha da marca, uma parceria com o Porta dos Fundos, uma mulher arma um falso sequestro do marido para dar um jeito de ele se depilar. "Não aguento mais seus pelos na casa inteira, no banheiro, no sabonete, quando vamos à praia dá pra ver até os dreadlock", diz a atriz Tati Lopes no filme publicitário.
> Casal? Sasha e José Loreto estão se conhecendo melhor, diz colunista
A campanha vem na esteira de um posicionamento da marca em mostrar que a depilação a laser também é para os homens, inclusive os héteros. Mas, na casa de Xuxa, a coisa não é bem assim.
Segundo a apresentadora, Junno não faz depilação a laser. Ele opta por raspar com lâmina apenas algumas regiões do corpo.
"Ele é muito 'ogro', acho que ele não se submeteria a uma pessoa de luva colocando as mãos nas partes dele e puxando para um lado, para outro lado. Mas desde que a gente começou a namorar, ele sempre deixou raspadinho naqueles lugares em especial", revelou Xuxa.
'SEMPRE FUI POLÊMICA'
Sempre envolvida em debates e soltando as maiores pérolas nas redes sociais, Xuxa afirma que se considera polêmica e que não sabe usar suas redes de forma comercial.
"Polêmica eu sempre fui, é que antigamente as pessoas cortavam na TV, e na internet não tem corte. Minha mãe me ensinou a não ofender as pessoas, mas também a não deixar barato se alguém me ofender. Agora imagina se eu respondesse no mesmo nível? Sou criticada demais pelas minhas rugas, pelo meu cabelo, pelas minhas escolhas e não escolhas", desabafou Xuxa, que se considera bode expiatório de críticas na internet.
> Pela 1ª vez, Xuxa anda de metrô no Brasil
"Antigamente eu recebia críticas e chorava. Hoje já estou calejada. Acho que nós mulheres nos cobramos mais e também cobram mais da gente. Eu já fui a pessoa que fala: 'nossa, como a fulana está velha'. Hoje sou eu que estou velha. Mas o importante é que eu me aceito e tenho alguém que me aceita", continuou.
Sobre as coisas que menos gosta em seu corpo, Xuxa mencionou as rugas do pescoço, mas afirmou que tem receio de fazer plástica e perder a naturalidade da pele.
> Xuxa diz ter medo de plásticas: "Tentei trocar seios e corpo rejeitou"
Questionada se chamaria Angélica e Eliana para protagonizar uma campanha da Espaçolaser, Xuxa brincou: "Minhas amigas vintage? Acho que elas já tiraram os pelinhos."

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Xuxa
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Banco que ainda resiste na Praça São Pedro, em Baixo Guandu
Cidade do ES perde sua 2ª agência bancária em seis meses
Imagem de destaque
Mulher se refugia em hospital para escapar de agressões e marido é preso no ES
Imagem de destaque
4 petiscos práticos e deliciosos para o feriado

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados