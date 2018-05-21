Castelo de Windsor

Elton John remonta a funeral de Lady Di no casamento de Harry

Elton John fez uma performance para o casal recém-casado em reconhecimento da estreita ligação que ele tem com o príncipe Harry e sua família

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 12:21

Redação de A Gazeta

O cantor Elton John se apresentou neste sábado, 19, aos 600 convidados do casamento do Príncipe Harry e da atriz Meghan Markle, no Castelo de Windsor, após a cerimônia religiosa realizada na capela St. George.
Ele ostentava um ousado par de óculos rosa quando chegou com o marido David Furnish. O Palácio de Kensington diz que Elton John fez uma performance para o casal recém-casado em reconhecimento da estreita ligação que ele tem com o príncipe Harry e sua família".
Elton John Crédito: Reprodução/Instagram @aroundtheworldin88days
O palácio não revelou quais músicas foram tocadas pelo exímio pianista, condecorado como cavaleiro real, obtendo o título de "Sir" pela rainha Elizabeth II, em 1998. Elton John era amigo íntimo da falecida mãe de Harry, a princesa Diana. Ele cantou uma versão especial da famosa música Candle in the Wind para o funeral de Lady Di em 1997.

