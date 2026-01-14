Temporal de minutos atinge Aracruz e deixa ruas alagadas

Um temporal registrado na tarde desta quarta-feira (14) em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Vídeos feitos por moradores mostram a água tomando algumas ruas. Em menos de uma hora foram registrados aproximadamente 30 milímetros de chuva.

Em nota, a Defesa Civil do município informou que, até o momento, as equipes não receberam acionamento para ocorrências provocadas pelas chuvas. Ainda assim, de forma preventiva, as equipes já estão em campo, percorrendo bairros, monitorando as situações.