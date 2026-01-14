Temporal de minutos atinge Aracruz e deixa ruas alagadas
Um temporal registrado na tarde desta quarta-feira (14) em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, provocou alagamentos em diversos pontos da cidade. Vídeos feitos por moradores mostram a água tomando algumas ruas. Em menos de uma hora foram registrados aproximadamente 30 milímetros de chuva.
Em nota, a Defesa Civil do município informou que, até o momento, as equipes não receberam acionamento para ocorrências provocadas pelas chuvas. Ainda assim, de forma preventiva, as equipes já estão em campo, percorrendo bairros, monitorando as situações.
Reforçou ainda que segue acompanhando as condições climáticas em tempo real e orienta os moradores a redobrarem a atenção, especialmente em áreas sujeitas a alagamentos ou deslizamentos e, em caso de emergência, acionar o Corpo de Bombeiros no número 193.