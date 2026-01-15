Gesso de enfermaria da Santa Casa de Cachoeiro cede após chuvas; vídeo
Publicado em 15/01/2026 às 12h02
Parte do revestimento de gesso do teto de uma das enfermarias da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, cedeu na madrugada desta quinta-feira (15). De acordo com a unidade, o problema foi ocasionado devido às últimas chuvas.
Apesar do susto, o hospital disse que não houve feridos. O reparo está sendo realizado e não haverá nenhum prejuízo ao atendimento aos pacientes.