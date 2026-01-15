A Gazeta - Agora

Gesso de enfermaria da Santa Casa de Cachoeiro cede após chuvas; vídeo

Publicado em 15/01/2026 às 12h02
Segundo a Santa Casa de Cachoeiro de Itapemirim problema aconteceu na madrugada desta quinta-feira (15)

Parte do revestimento de gesso do teto de uma das enfermarias da Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, cedeu na madrugada desta quinta-feira (15). De acordo com a unidade, o problema foi ocasionado devido às últimas chuvas.

Apesar do susto, o hospital disse que não houve feridos. O reparo está sendo realizado e não haverá nenhum prejuízo ao atendimento aos pacientes.

