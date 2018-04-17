Eliminado do 'BBB 18', Breno diz que não chegou a amar Paula

Depois de ser eliminado do "Big Brother Brasil 18" com mais de 80% dos votos, Breno foi entrevistado no site oficial do reality. Ele teve que se explicar sobre os relacionamentos que ensaiou ter na casa: Jaqueline, Ana Clara e Paula.
"Não falei 'eu te amo' para Paula. É muito difícil eu dizer isso, até para namoradas. É um sentimento muito forte para mim. Tenho dificuldade em expressar sentimentos", admitiu o goiano. Ele ainda disse que gosta muito dela e que chegou a sentir ciúmes da mineira, mas que não cria expectativa de relacionamento fora da casa.
"Paula foi grande parceira, me identifiquei em várias coisas com ela, com pensamento de jogo, pensamento de vida, gostei demais dela. Foi uma pessoa que deu certo. Eu tenho vontade de trocar ideia aqui fora. Vamos esperar ela sair e ver no que dá. Mas tem uma incompatibilidade de CEP. Para mim, isso dificulta muito", alertou.