Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Sentiu ciúmes

Eliminado do 'BBB 18', Breno diz que não chegou a amar Paula

'É muito difícil eu dizer que amo alguém', disparou o brother após deixar o programa

Publicado em 17 de Abril de 2018 às 12:16

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 abr 2018 às 12:16
Eliminado do "BBB 18", Breno diz que não chegou a amar Paula Crédito: Reprodução/TV Globo
Depois de ser eliminado do "Big Brother Brasil 18" com mais de 80% dos votos, Breno foi entrevistado no site oficial do reality. Ele teve que se explicar sobre os relacionamentos que ensaiou ter na casa: Jaqueline, Ana Clara e Paula. 
"Não falei 'eu te amo' para Paula. É muito difícil eu dizer isso, até para namoradas. É um sentimento muito forte para mim. Tenho dificuldade em expressar sentimentos", admitiu o goiano. Ele ainda disse que gosta muito dela e que chegou a sentir ciúmes da mineira, mas que não cria expectativa de relacionamento fora da casa. 
> Leia mais notícias de Entretenimento
"Paula foi grande parceira, me identifiquei em várias coisas com ela, com pensamento de jogo, pensamento de vida, gostei demais dela. Foi uma pessoa que deu certo. Eu tenho vontade de trocar ideia aqui fora. Vamos esperar ela sair e ver no que dá. Mas tem uma incompatibilidade de CEP. Para mim, isso dificulta muito", alertou. 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Motorista dá tapas no rosto de atendente em pedágio de Guarapari
Declaração do Imposto de Renda
Imposto de Renda 2026: mutirão gratuito vai tirar dúvidas sobre declaração
Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana
Simone Mendes, Naiara Azevedo e Ferrugem são confirmados para festival em Viana

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados