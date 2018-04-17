Eliminado do 'BBB 18', Breno diz que não chegou a amar Paula

Depois de ser eliminado docom mais de 80% dos votos, Breno foi entrevistado no site oficial do reality. Ele teve que se explicar sobre os relacionamentos que ensaiou ter na casa: Jaqueline, Ana Clara e Paula.

"Não falei 'eu te amo' para Paula. É muito difícil eu dizer isso, até para namoradas. É um sentimento muito forte para mim. Tenho dificuldade em expressar sentimentos", admitiu o goiano. Ele ainda disse que gosta muito dela e que chegou a sentir ciúmes da mineira, mas que não cria expectativa de relacionamento fora da casa.