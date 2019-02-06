Eliminada do BBB 19, Hana comenta futuro da relação com Alan

06/02/2019 - Hana pensativa na véspera do paredão Crédito: TV Globo/Divulgação

Hana foi eliminada do BBB 19 na noite desta terça-feira (5), e já sanou as dúvidas de alguns de seus fãs que a acompanharam no reality.

Durante seu tempo de permanência no programa, Hana formou casal com o participante Alan, e disse que gostou do brother porque ele "reconhece seus privilégios de homem".

Com um futuro de relacionamento ainda incerto, ela diz que combinou com o brother, ainda dentro da casa, de ir para Santa Catarina ao final do programa, e que ele também deve passar um tempo no Rio de Janeiro.

A influencer diz que seu tempo dentro do BBB "pareceram dois anos", e que respeita qualquer decisão que Alan venha a fazer dentro e fora da casa. "Não posso fazer nada. Olhando com uma visão mais crítica, é muito difícil", comentou no programa Mais Você nesta quarta-feira (6), sobre Alan possivelmente viver outro romance dentro da casa.

A ex-sister também relembrou o participante que mais a decepcionou no jogo, Diego.

"Em duas festas seguidas ele veio falar comigo, dizendo que eu tinha personalidade forte [...] Me abraçou, disse que queria falar mais comigo e tal. E eu saio da casa e descubro que ele fala de mim 27 horas por dia", comenta. "Ele era obcecado por mim. Quando sair do Big Brother faz um fã clube", brincou.

Hana relembrou um caso em que fez referência ao participante usando o nome no feminino, "Diega", e que o brother não recebeu bem. "A masculinidade dele doeu", lembrou. "Ele tem a masculinidade frágil. Eu soube de outra brincadeira em que ele foi chamado de 'menininha' e se ofendeu."

"Por que isso te incomoda tanto? É meio suspeito. Porque fez muito mal para ele? Ele podia ter levado na brincadeira", disse no programa.

A participante comentou ainda que não soube jogar com o seu jeito, e que estava apenas "vivendo". Ela diz estar tranquila e que não estava sendo estratégica, como outros jogadores.

"Tem uma característica sobre mim que é a seguinte: ou você ama ou você odeia. Você não ignora", diz. "As pessoas se incomodam muito por causa da minha personalidade."