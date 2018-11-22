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Eliana dá selinho em Tatá Werneck e incentiva masturbação feminina

'A gente precisa se tocar', disse a apresentadora no programa de Tatá Werneck

Publicado em 22 de Novembro de 2018 às 17:13

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

22 nov 2018 às 17:13
Eliana dá selinho em Tatá Werneck Crédito: Reprodução/Multishow
Sexualidade e o papel da mulher na sociedade. Embora o programa de Tatá Werneck, no Multishow, tenha um tom mais cômico, houve espaço para falar de coisas sérias com a apresentadora do SBT Eliana.
Sucesso dos anos 1990 em programas infantis na emissora de Silvio Santos, Eliana teve passagem pela Record TV, mas voltou à casa que a lançou há mais de 20 anos. De volta ao SBT, seguiu comandando atrações próprias, mais voltadas para a família.
Mãe de Arthur, fruto do primeiro relacionamento com o empresário e produtor musical João Marcelo Bôscoli, e de Manuela, com Adriano Ricco, Eliana falou sobre o papel da mulher na sociedade. "Nós, mulheres, temos um papel importante de reeducar os nossos filhos para que eles valorizem mais a mulher de uma maneira geral. E a mulher tem que valorizar a outra mulher. Esse é um papel nosso, de nos unir. É fundamental", avaliou a apresentadora, que considera que tem uma função importante como mãe na luta contra o machismo nas futuras gerações.
Além disso, Eliana falou sobre sexualidade feminina e defendeu que a mulher precisa se masturbar para se conhecer melhor. "A mulher precisa se conhecer real. A gente precisa se tocar e não tem que ter vergonha disso", declarou.
Na edição do "Lady Night" desta quarta-feira, 21, Eliana entrou no clima de brincadeiras de Tatá Werneck. "Você vai me dar uma chicotada, não posso te dar um estalinho?", pediu a apresentadora do Multishow. Ambas deram um "selinho".

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