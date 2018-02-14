Elettra Lamborghini se lança como cantora e faz estreia com clipe

Elettra Lamborghini se lança como cantora e estreia com clipe Crédito: Reprodução/YouTube ElettraLamboVEVO

A polêmica Elettra Lamborghini, de 23 anos, acaba de se lançar como cantora para o mundo. A italiana, neta - e herdeira - do fundador da marca de carros que leva no próprio nome, contou com a produção de um DJ argentino e mistura um pouco do hit latino na primeira canção, "Pem Pem". Ainda assim, não é de se estranhar a ousadia de Elettra, que desde as primeiras aparições para o público brasileiro, no "Big Brother Brasil 17", deixou claro que a fama era um "carma".

Na ocasião, ela participou do reality da TV Globo em uma espécie de "intercâmbio" que o programa do Brasil fez com a edição espanhola, da qual participava Elettra.

No clipe, Elettra aparece ora com tranças, ora com um rabo de cavalo alto, e com figurinos que vão do exagerado "bonequinha" à sensualidade de um couro vermelho. A italiana , que tem manchas de pantera tatuadas pelo bumbum e costas, lançou mão do rebolado para também conquistar seu público nessa nova etapa da vida.

"Eu gostaria de fazer música. Me lançar de forma séria neste mundo, como estou a ponto de fazer. Em breve vão escutar algo, com peitos, bundas... Não tenho nada mais a dizer sobre certas coisas", detalhou Elettra à Rolling Stone Itália em janeiro deste ano.

O clipe, postado no seu canal do YouTube nesta terça-feira (13), já contabiliza mais de 640 mil visualizações e 3,6 mil comentários, além de 68 mil "gostos". Assista:

Nos comentários, os fãs avaliam: "Um estilo muito novo e moderno. Grande sucesso!". Outros aproveitam a ocasião para se declararem: "Ela é a melhor" e "A matadora italiana. A melhor!".