Elenco de 'Dawson's Creek' se reúne para celebrar 20 anos da série

Se você foi adolescente no final dos anos 1990, provavelmente se lembra da série Dawson's Creek. Em janeiro completou 20 anos da estreia da atração e o elenco se reuniu para celebrar a data.

"Eu acho que todos já nos encontramos depois do fim da série, mas nunca todos juntos", disse Katie Holmes à Entertainment Weekly. Ela fazia a jovem Joey Potter, melhor amiga e paixão de Dawson Leery, interpretado por James Van Der Beek.

James falou à revista que o fato da série ter sido gravada em uma cidade pequena possibilitou que ele os outros atores se tornassem muito próximos. Meredith Monroe, a Andie McPhee, compartilha dessa opinião: "Foi como crescer juntos. Eu me sentia grata por filmar em Wilmington porque todos nos conectamos de uma forma que acho que não teria sido possível em Nova York ou Los Angeles".

A série foi ao ar de 1998 a 2003 e se tornou muito popular entre o público jovem. "Nós tínhamos a sensação de que estávamos criando um novo jeito de contar histórias para os jovens", falou John Wesley Shipp, pai de Dawson na trama.