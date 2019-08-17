Elba Ramalho comemora 68 anos Crédito: Marcelo Ribeiro/Facebook da Elba Ramalho

Completar 68 anos com tanta formosura e vitalidade não é para qualquer um. Elba Ramalho comemorou o aniversário com amigos na noite desta sexta-feira, 16.

"Na última noite, em minha festa de aniversário, fui surpreendida com esse vídeo inesquecível e o carinho de tantos amigos queridos que fizeram meu coração bater mais forte", escreveu a cantora no perfil oficial dela no Instagram.