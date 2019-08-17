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Aniversariante

Elba Ramalho comemora 68 anos

Elba Ramalho comemorou o aniversário com amigos na noite desta sexta-feira, 16

Publicado em 17 de Agosto de 2019 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 ago 2019 às 14:31
Elba Ramalho comemora 68 anos Crédito: Marcelo Ribeiro/Facebook da Elba Ramalho
Completar 68 anos com tanta formosura e vitalidade não é para qualquer um. Elba Ramalho comemorou o aniversário com amigos na noite desta sexta-feira, 16.
"Na última noite, em minha festa de aniversário, fui surpreendida com esse vídeo inesquecível e o carinho de tantos amigos queridos que fizeram meu coração bater mais forte", escreveu a cantora no perfil oficial dela no Instagram.
Diversos cantores, como Zélia Duncan, Preta Gil, Carlinhos Brown, Mariana Aydar, e artistas como Murilo Rosa, Fernanda Tavares e Rodrigo Faro, decidiram interpretar as músicas de Elba Ramalho.

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