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"She's flawless"

'Ela é perfeita', diz Demi Lovato em foto publicada por Anitta

Em foto publicada em seu Instagram nesta segunda-feira (23), Anitta chamou a atenção ao aparecer vestindo apenas uma calcinha e um top
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

25 set 2019 às 08:56

Publicado em 25 de Setembro de 2019 às 08:56

Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato
Após uma onda de parcerias internacionais, Anitta, 26, recebeu um elogio de ninguém menos do que a cantora norte-americana Demi Lovato, 27, ex-Disney.
> Fã puxa e derruba Pabllo Vittar do palco; vídeo
Em foto publicada em seu Instagram nesta segunda-feira (23), Anitta chamou a atenção ao aparecer vestindo apenas uma calcinha e um top. "She's flawless", comentou Demi, o que pode significar "Ela é perfeita" ou "Ela não tem defeitos".
Os fãs rapidamente comentaram a mensagem de Demi e pediram até parceria das duas em músicas.
Também comentaram na publicação de Anitta a humorista Dani Calabresa, Alice Braga, Tati Zaqui e o perfil da banda britânica Clean Bandit, dentre outros famosos.
Outra parceria internacional que está sendo especulada sobre Anitta é com o cantor norte-americano Pharrell Williams, 46.
Os dois apareceram juntos em uma foto recentemente, e não deram detalhes sobre o encontro, que aconteceu em um estúdio nos Estados Unidos.
Pharrel Williams é lembrado, entre outros trabalhos, pela música "Happy" e "Feel", parceria com Calvin Harris, Katy Perry e Big Sean.

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