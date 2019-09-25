'Ela é perfeita', diz Demi Lovato em foto publicada por Anitta

Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato

parcerias internacionais, cantora norte-americana Demi Lovato, 27, Após uma onda de Anitta , 26, recebeu um elogio de ninguém menos do que a, 27, ex-Disney

Em foto publicada em seu Instagram nesta segunda-feira (23), Anitta chamou a atenção ao aparecer vestindo apenas uma calcinha e um top. "She's flawless", comentou Demi, o que pode significar "Ela é perfeita" ou "Ela não tem defeitos".

Os fãs rapidamente comentaram a mensagem de Demi e pediram até parceria das duas em músicas.

Também comentaram na publicação de Anitta a humorista Dani Calabresa, Alice Braga, Tati Zaqui e o perfil da banda britânica Clean Bandit, dentre outros famosos.

Outra parceria internacional que está sendo especulada sobre Anitta é com o cantor norte-americano Pharrell Williams, 46.

Os dois apareceram juntos em uma foto recentemente, e não deram detalhes sobre o encontro, que aconteceu em um estúdio nos Estados Unidos.