Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
EM FAMÍLIA

Eddie Murphy tira foto com os dez filhos pela primeira vez

Filha com ex-Spice Girl, que pediu teste de paternidade, também aparece na foto com ator americano

Publicado em 27 de Dezembro de 2018 às 20:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

27 dez 2018 às 20:59
27/12/2018 - O ator Eddie Murphy e seus dez filhos Crédito: Instagram/@bria_murphy
Eddie Murphy, de 57 anos, finalmente apareceu em uma foto oficial com seus dez filhos, em um retrato de família.
O ator americano é pai de Eric, 29, fruto do seu relacionamento com Paulette McNeely. Bella Zahra, 16, Zola Ivy, 18, Shayne Audra, 23, Bria, 28 e Miles Mitchell, 25, são seus filhos com a modelo Nicole Mitchell, com quem foi casado entre 1993 e 2006.
Murphy também é pai de Christian, 27, com Tamara Hood e Angel Iris, 11, do relacionamento com a ex-Spice Girl Mel B. Em março de 2018, o ator causou polêmica ao declarar na Justiça britânica não tinha interesse em ver sua filha com Melanie.
Nesta quarta-feira, 26, Murphy surpreendeu a todos ao aparecer em uma foto com todos os filhos, juntamente com a atual esposa, a modelo Paige Butcher. A imagem foi publicada no perfil oficial de Bria Murphy, no Instagram.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Maranhão e Carlinhos, do Vitória-ES
Recém-chegados brilham no fim, e Vitória-ES vence o Porto Vitória na estreia da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
O julgamento coletivo em El Salvador que reúne centenas de acusados de integrar a gangue MS-13
Deputado federal Sóstenes Cavalcante
PL deve apoiar PEC 6x1, mas quer novo regime de contratação e compensação

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados