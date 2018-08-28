Caçulinha

Eddie Murphy será pai pela 10ª vez aos 57 anos

Ator e Paige Butcher já têm Izzy Oona, de dois anos, atualmente a filha mais nova do ator

Publicado em 28 de Agosto de 2018 às 14:30

Eddie Murphy e Paige Butcher: ator será pai pela 10ª vez aos 57 anos
O ator e comediante Eddie Murphy anunciou que, aos 57 anos, será pai pela décima vez. Em comunicado enviado à revista People, os representantes de Murphy confirmaram que ele espera seu segundo filho com a modelo norte-americana Paige Butcher. O casal já tem Izzy Oona, de dois anos, atualmente a filha mais nova do ator.
"Eddie Murphy e a namorada Paige Butcher têm o prazer de anunciar que estão esperando seu segundo filho para dezembro", diz a nota. Murphy é pai de Eric, 29, fruto do seu relacionamento com Paulette McNeely. Bella Zahra, 16, Zola Ivy, 18, Shayne Audra, 23, Bria, 28, e Miles Mitchell, 25, são seus filhos com a modelo Nicole Mitchell, com quem foi casado entre 1993 e 2006.
Murphy também é pai de Christian, 27, com Tamara Hood, e Angel Iris, 11, do relacionamento com a ex-Spice Girl Mel B. Murphy causou polêmica em março de 2018 ao declarar na Justiça britânica que não tinha interesse em ver sua filha com Melanie.

