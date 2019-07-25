Socorrido às pressas

Dublê de Vin Diesel sofre grave acidente em "Velozes e Furiosos 9"

Ator está em coma induzido

Publicado em 25 de julho de 2019 às 11:51 - Atualizado há 6 anos

Todo o elenco e produção de "Velozes e Furiosos 9" levaram um gigante susto nesta segunda-feira (22). Um dos dublês do ator Vin Diesel sofreu um grave acidente, bateu a cabeça e teve de ser levado para um hospital do Reino Unido de helicóptero às pressas. O profissional está em coma induzido.

O ator Vin Diesel em cena de gravação de "Velozes e Furiosos 9" Crédito: Reprodução/Instagram @vindiesel

De acordo com informações divulgadas pelo site Deadline, Joe Watts caiu de uma altura de 6 metros e sofreu um ferimento na cabeça. Segundo fontes, o profissional grava uma cena de queda, mas o cabo de aço que o carregava arrebentou.

Depois do ocorrido, a noiva de Watts, Tilly Powell, fez uma postagem em suas redes sociais dizendo que o estado de saúde do amado era estável e que ele estava em coma induzido, para facilitar o tratamento.

Em nota oficial, a Universal informou que as gravações de "Velozes e Furiosos 9" foram interrompidas nesta segunda-feira (22) para se entender toda a situação ocorrida. "Tivemos uma lesão no set de Velozes e Furiosos 9 nesta segunda, em Leavesden, com um dos nossos dublês. Paramos a produção do dia para nos concentrar nessa situação."

O nono filme da franquia Velozes e Furiosos está com lançamento previsto para o dia 22 de maio de 2020. A franquia arrecadou mais de US $ 5,1 bilhões (equivalente a R$ 19,1 bilhões) nas bilheterias mundiais, e o primeiro spinoff da série "Hobbs & Shaw", estrelado por Dwayne Johnson e Jason Statham - será lançado no dia 1º de agosto no Brasil.

