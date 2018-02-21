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Londres

Donos do hit 'Tainted Love', Soft Cell fará show de despedida

Duo se apresenta na Arena O2, no dia 30 de setembro, em Londres
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2018 às 18:26

Publicado em 21 de Fevereiro de 2018 às 18:26

Marc Almond e Dave Ball, o duo Soft Cell Crédito: Fin Costello | Redferns
O duo Soft Cell, responsável pelo hit Tainted Love, sucesso na década de 1980, vai se reunir em Londres no dia 30 de setembro para um show de despedida. A apresentação do grupo será na Arena O2, em Londres.
Em um comunicado enviado ao jornal britânico The Guardian, o vocalista Marc Almond e o produtor Dave Ball disseram que a reunião do grupo, após um hiato de 15 anos, será uma homenagem aos fãs. "Esse último show será o melhor final possível. Vai ser uma verdadeira declaração de agradecimento a todos os fãs".
O evento foi chamado de Say Hello, Wave Goodbye, mesmo nome da última faixa que encerra o disco de estreia do grupo, Non-Stop Erotic Cabaret (1981).

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