Divorciados, Brad Pitt e Jennifer Aniston voltaram

Capa da revista Star que mostra o retorno de Jennifer Aniston e Brad Pitt Crédito: Reprodução/Revista Star

Brad Pitt, 54, rodou e acabou voltando para Jennifer Aniston, 49. Segundo a revista Star, o casal voltou com tudo. A prova está na capa da edição que traz uma fotografia do casal se beijando.

De acordo com a publicação, o cupido do reencontro foi George Clooney, 57. O ator e amigo de Pitt teria combinado os encontros entre Brad e Jennifer.

Vale lembrar que Pitt e Aniston foram casados por cinco anos, 2000 a 2005. Porém, o casal separou após a traição de Pitt. Ele conheceu Angelina Jolie, 42, nos bastidores de Sr. e Sra. Smith, em 2004, e ambos acabaram se encantando.

Depois disso, Pitt se separou de Aniston e ficou com Jolie por 12 anos, sendo apenas dois casados oficialmente. Durante esse tempo, eles tiveram seis filhos, sendo três biológicos e três adotados. Jolie e Pitt se divorciaram em setembro de 2016.