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Divorciados, Brad Pitt e Jennifer Aniston voltaram

Pivô do retorno seria o ator George Clooney, que teria combinado os encontros da dupla, diz revista

Publicado em 15 de Maio de 2018 às 22:20

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 mai 2018 às 22:20
Capa da revista Star que mostra o retorno de Jennifer Aniston e Brad Pitt Crédito: Reprodução/Revista Star
Brad Pitt, 54, rodou e acabou voltando para Jennifer Aniston, 49. Segundo a revista Star, o casal voltou com tudo. A prova está na capa da edição que traz uma fotografia do casal se beijando. 
De acordo com a publicação, o cupido do reencontro foi George Clooney, 57. O ator e amigo de Pitt teria combinado os encontros entre Brad e Jennifer.
Vale lembrar que Pitt e Aniston foram casados por cinco anos, 2000 a 2005. Porém, o casal separou após a traição de Pitt. Ele conheceu Angelina Jolie, 42, nos bastidores de Sr. e Sra. Smith, em 2004, e ambos acabaram se encantando.
Depois disso, Pitt se separou de Aniston e ficou com Jolie por 12 anos, sendo apenas dois casados oficialmente. Durante esse tempo, eles tiveram seis filhos, sendo três biológicos e três adotados. Jolie e Pitt se divorciaram em setembro de 2016.
Nesse tempo, Jennifer se casou com Justin Theroux. Eles se conheceram no Havaí durante a gravação de "Trovão Tropical", em 2008, e começaram a sair juntos três anos depois. O casamento foi celebrado em 2015, pouco antes de Theroux completar 44 anos. O relacionamento durou até o fim de 2017. O divórcio oficial saiu neste ano.

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