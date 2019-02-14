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Diretora envolvida em polêmica pede demissão da Vogue

Donata Meirelles era diretora de estilo da Vogue

Publicado em 

14 fev 2019 às 11:11

Publicado em 14 de Fevereiro de 2019 às 11:11

Crédito: Reprodução/Instagram @donatameirelles
Donata Meirelles pediu demissão da Vogue Brasil. Ela exercia o cargo de diretora de estilo da revista.
A saída dela acontece poucos dias depois da repercussão envolvendo sua festa de aniversário, na Bahia, na última sexta (8).
Fotos dela sentada em uma cadeira ao lado de mulheres negras vestidas de baianas viralizaram nas redes sociais.
Internautas interpretaram as imagens como uma representação de uma sinhá cercada por mucamas, remetendo ao período da escravidão.
Personalidades também se pronunciaram nas redes, caso da veterana Elza Soares. A cantora escreveu em seu perfil do Instagram: "Não faço juízo de valor sobre quem errou ou se teve intenção de errar. Faço um alerta! Quer ser elegante? Pense no quanto pode machucar o próximo, sua memória, os flagelos do seu povo, ao escolher um tema para 'enfeitar' um momento feliz da vida".
Na terça (12), a revista postou em sua conta no Instagram uma nota de esclarecimento. "A Vogue Brasil lamenta profundamente o ocorrido e espera que o debate gerado sirva de aprendizado", diz um trecho do post.
Donata compartilhou a publicação e acrescentou o seguinte texto: "Aos 50 anos, a hora é de ação. Ouvi muito, preciso ouvir ainda mais. Quero agir em conjunto com as mulheres que têm a me ensinar e com quem mais estiver disposto a ser elo em uma transformação que se faz necessária. Meu compromisso é me colocar em (re)construção! Em ação!".

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