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Diretor de 'Street Fighter' relembra vício de Van Damme: 'agora posso falar'

Steven de Souza falou sobre como problemas do ator com cocaína influenciaram na gravação do filme

Publicado em 16 de Julho de 2018 às 20:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 jul 2018 às 20:32
Van Damme em cena do filme 'Street Fighter - A Última Batalha', de 1994 Crédito: Divulgação
Steven de Souza, diretor do filme baseado na série de jogos Street Fighter que foi lançado na década de 1990, deu uma entrevista ao The Guardian relembrando como o vício em drogas do ator Jean-Claude Van Damme interferia nas filmagens do longa.
"Eu não podia falar sobre isso àquela época, mas agora eu posso: Jean-Claude estava fora de juízo pela cocaína. [...] O estúdio tinha contratado uma pessoa para tomar conta dele, mas, infelizmente, ela própria foi uma má influência", contou.
Em seguida, complementou: "Eu não podia simplesmente sentar por algumas horas esperando por ele."
De acordo com ele, o ator belga chegou a descumprir horários e viajar durante as gravações: "Em duas ocasiões, os produtores permitiram que ele fosse a Hong Kong, e em ambas ele voltou atrasado. Às segundas-feiras, ele simplesmente nunca estava lá".

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