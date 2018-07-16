Diretor de 'Street Fighter' relembra vício de Van Damme: 'agora posso falar'

Van Damme em cena do filme 'Street Fighter - A Última Batalha', de 1994 Crédito: Divulgação

Steven de Souza, diretor do filme baseado na série de jogos Street Fighter que foi lançado na década de 1990, deu uma entrevista ao The Guardian relembrando como o vício em drogas do ator Jean-Claude Van Damme interferia nas filmagens do longa.

"Eu não podia falar sobre isso àquela época, mas agora eu posso: Jean-Claude estava fora de juízo pela cocaína. [...] O estúdio tinha contratado uma pessoa para tomar conta dele, mas, infelizmente, ela própria foi uma má influência", contou.

Em seguida, complementou: "Eu não podia simplesmente sentar por algumas horas esperando por ele."