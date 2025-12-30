Onda de calor e falta d'água deixam moradores de Baixo Guandu em situação crítica

Não bastasse o calor intenso que atinge várias cidades do Estado, moradores dos bairros São José, Santa Mônica e Vila Kennedy em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito, também enfrentam falta d'água há pelo menos dez dias. Um morador relatou à reportagem de A Gazeta passar o dia inteiro sem abastecimento e que, quando a água retorna no período da noite, o volume é insuficiente para atender às necessidades básicas. Segundo ele, o problema se repete todos os anos no período de fim de ano.

Em nota, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE) de Baixo Guandu informou que as intercorrências no sistema de abastecimento estão relacionadas ao aumento excepcional do consumo, provocado pela intensa onda de calor que atinge a região e que o consumo elevado e simultâneo faz com que os reservatórios demorem mais tempo para atingir níveis adequados, o que impacta principalmente as áreas mais altas e distantes da cidade.