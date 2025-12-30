Loja de artigos festivos de Cachoeiro tem prejuízo milionário com incêndio

O incêndio causou um prejuízo de cerca de R$ 1,5 milhão Crédito: Matheus Passos

O incêndio que atingiu uma loja de artigos de festas resultou em prejuízo milionário em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo, na manhã desta terça-feira (30). De acordo com o proprietário Rodrigo Colodeti, o valor estimado da perda soma cerca de R$ 1,5 milhão entre equipamentos, produtos e infraestrutura. O estabelecimento possui seguro, que será acionado.

Rodrigo contou também ao repórter Matheus Passos, da TV Gazeta, que o local vendia itens como doces, decorações festivas e fantasias. Já havia em estoque, inclusive, artigos para as festividades de carnaval e páscoa do próximo ano. "A gente lamenta por que é fruto de muito trabalho, do esforço dos funcionários, a gente gera empregos [...] mas é um recomeço. Agora é buscar refazer", disse.