Vendas do cartão pré-pago do Transcol serão encerradas na quinta (1º)
O CartãoGV Cidadão pré-pago — que é disponibilizado nas catracas dos terminais do Sistema Transcol, mas não é vinculado ao CPF — deixará de ser vendido a partir do primeiro dia de 2026. Segundo o GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória), os usuários que adquirirem o cartão até o dia 31 de dezembro poderão utilizá-lo normalmente para embarques e recargas mesmo após o fim das vendas.
Outros tipos de cartões para acesso ao Transcol como o cidadão, escolar, idoso, especial e vale-transporte seguirão em comercialização já que todos necessitam de cadastro antes da compra e são associados a um CPF. A empresa destaca ainda que usuários podem pagar pelas passagens também por meio do celular, pelo QR code do aplicativo Kim — sendo válido em ônibus, terminais e aquaviário. [Baixe aqui a versão para iOs ou aqui para Android]
Caso o passageiro queira realizar o cadastro, basta comparecer a uma das lojas da GVBus ou usar o aplicativo GVBus Play ou pelo próprio site do cartão. A empresa explicou que a mudança para cadastrar o CPF nos cartões de transporte público é importante para dar maior segurança aos passageiros. Além disso, em casos de roubo ou furto, o usuário consegue bloquear e solicitar uma segunda via, transferindo os créditos já adquiridos para o novo cartão.