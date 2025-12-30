CartãoGV: o bilhete único para o transporte público na Grande Vitória Crédito: Divulgação | GVBus

O CartãoGV Cidadão pré-pago — que é disponibilizado nas catracas dos terminais do Sistema Transcol, mas não é vinculado ao CPF — deixará de ser vendido a partir do primeiro dia de 2026. Segundo o GVBus (Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória), os usuários que adquirirem o cartão até o dia 31 de dezembro poderão utilizá-lo normalmente para embarques e recargas mesmo após o fim das vendas.

Outros tipos de cartões para acesso ao Transcol como o cidadão, escolar, idoso, especial e vale-transporte seguirão em comercialização já que todos necessitam de cadastro antes da compra e são associados a um CPF. A empresa destaca ainda que usuários podem pagar pelas passagens também por meio do celular, pelo QR code do aplicativo Kim — sendo válido em ônibus, terminais e aquaviário. [Baixe aqui a versão para iOs ou aqui para Android]