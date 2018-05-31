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CEGONHA

Diane Kruger está grávida de seu primeiro filho

Gravidez é fruto do relacionamento com o ator Norman Reedus

Publicado em 30 de Maio de 2018 às 22:50

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mai 2018 às 22:50
Diane Kruger em campanha da H.Stern Crédito: H.Stern/Divulgação
Mais um bebê está a caminho. A atriz Diane Kruger, aos 41 anos, está esperando seu primeiro filho, fruto do relacionamento com o ator Norman Reedus, de The Walking Dead. As informações são da People.
Reedus já tem um filho de 18 anos, chamado Mingus Lucien, enquanto esta é a primeira vez que Diane está grávida. Os dois não comentaram sobre o assunto e ainda não se sabe há quantos meses ela está grávida.
Diane e Reedus se conheceram quando estavam filmando o filme Sky, em 2015, na qual os dois atuam juntos, mas só assumiram o namoro em março de 2017.

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