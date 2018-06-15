Deputado Jean Wyllys posta foto beijando homem: 'Você me dá sorte'

Jean Wyllys, deputado federal pelo PSOL, compartilhou em seu próprio Instagram uma foto em que aparece beijando um homem na boca. O rapaz trata-se de um fotógrafo chamado Diego Bresani, de acordo com o jornal Extra. O campeão do "Big Brother Brasil 5" já tinha beijado um homem em público no carnaval de 2015. Na ocasião, ele prestava solidariedade ao ator Theodoro Cochrane, filho de Marília Gabriela, que havia sido fotografado beijando um rapaz em um camarote de Salvador.
Segundo o Extra, desta vez, o ato parece ser político. "Você me dá sorte, meu amigo! Você me dá sorte de cara", escreveu Jean na legenda da imagem. O ex-BBB já se envolveu em algumas polêmicas no senado ao defender as causas LGBT e discutiu feio com Eduardo Bolsonaro, Filho de Jair Bolsonaro.