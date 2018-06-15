Deputado Jean Wyllys posta foto beijando homem: 'Você me dá sorte'

, deputado federal pelo PSOL, compartilhou em seu próprio Instagram uma foto em que aparece beijando um homem na boca. O rapaz trata-se de um fotógrafo chamado Diego Bresani, de acordo com o jornal Extra. O campeão dojá tinha beijado um homem em público no carnaval de 2015. Na ocasião, ele prestava solidariedade ao ator Theodoro Cochrane, filho de, que havia sido fotografado beijando um rapaz em um camarote de Salvador.