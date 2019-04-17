Dentes de Deborah Secco viram piada na web após procedimento

Crédito: Reprodução/Instagram @dedesecco

A atriz Deborah Secco, 39, postou um vídeo em suas redes sociais na noite desta terça-feira (16) em que afirma estar bastante feliz com seus dentes novos. A afirmação foi uma resposta aos internautas que criticaram após aparecer com os dentes mais brancos nos últimos dias.

"Para todos vocês que estão incomodados com meus dentinhos, só tenho uma coisa a dizer: Se preocupem com a vida de vocês, por que eu estou bem feliz com eles", afirmou a atriz em sua conta no Intagram usando um filtro que deixou seu sorriso bem maior.

Também nas redes sociais, a atriz foi comparada a Rodrigo Alves, 34, conhecido como Ken Humano, e ao personagem Ross, da série "Friends", por conta dos dentes mais brancos. Além dos dentes, Secco também mudou os cabelos, que voltaram ao tom castanho e não mais platinados.

Junto ao vídeo, ela afirma que virou "bode expiatório" e pediu reflexão das pessoas: "Julguem mais! Julguem mesmo. Só que não. Existem pessoas mais sensíveis que eu pra esse tipo de 'brincadeira'. Reflitamos todos sobre nosso olhar pro outro... Ah, sobre os meus dentes: estou bem feliz com eles! E não é que é isso o que importa?".