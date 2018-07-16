Demi Lovato tem recaída e é vista saindo de boate em Los Angeles

Demi Lovato Crédito: Reprodução/Instagram @ddlovato

A cantora norte-americana Demi Lovato, que comemorou seis anos de sobriedade em março de 2018, teve uma recaída e foi vista saindo de uma boate em Los Angeles na madrugada do sábado, 14. Demi nunca escondeu sua luta contra o uso abusivo de álcool e drogas - sendo tema, inclusive, da música Sober, lançada em junho.

Segundo o site Radar Online, Demi demitiu seu empresário Phil McIntyre, que trabalhou com a cantora desde o início da sua carreira, além de se afastar da família e de amigos que a ajudaram quando ela superou o vício pela primeira vez. "Ela abandonou completamente sua família, amigos e todo mundo na comunidade de sobriedade, incluindo todo mundo no CAST Recovery Center", disse uma fonte anônima ao site.

"Ela é uma contradição ambulante porque ela não tem plano nenhum de como ficar sóbria novamente", continuou a fonte, dizendo que as pessoas ligadas à cantora estão chateadas porque ela está ganhando dinheiro promovendo uma música sobre sobriedade enquanto ela mesma não respeita isso.